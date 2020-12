Sorrento, il sindaco Massimo Coppola in diretta: “Procede bene lo screening di massa, fino ad ora nessun positivo. Il 22 il camper in piazza Lauro”.

A partire dalle ore 19 di questo pomeriggio di venerdì 18 dicembre, il sindaco Massimo Coppola ha tenuto una diretta sulla sua pagina Facebook, per informare i suoi concittadini sulle novità in atto a Sorrento.

“Siamo in attesa in queste ore di conoscere quello che sarà il nostro destino, soprattutto delle restrizioni che ci accompagneranno in queste festività natalizie, festività che si annunciano anomale rispetto a quello che eravamo abituati a vivere ma non per questo meno sentite. Sembra che l’Italia dal 24 al 6 sarà una grande zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Non è ancora ufficiale, ma sembrerebbe essere questo l’orientamento che sta seguendo il governo nazionale. La situazione in penisola sorrentina è abbastanza serena dal punto di vista sanitario, stiamo mantenendo la situazione sotto controllo. A Sorrento abbiamo 63 contagiati totali, in buone condizioni di salute, contiamo nei prossimi giorni di registrare una decrescita di questo numero in virtù delle guarigioni che siamo sicuri ci saranno. Si tratta ancora di attendere delle guarigioni fortunatamente annunciate. Stiamo procedendo bene con lo screening di massa, il servizio sta funzionando benissimo, siamo poco sotto i mille tamponi. Fino ad oggi non è stato registrato alcun positivo. Il 22 dicembre dalle 8 alle 22 in piazza Lauro, nella zona antistante la piazza, ci sarà il camper per lo screening gratuito. Consigliata ma non obbligatoria la prenotazione”.