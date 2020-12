Sorrento. Il ricordo di Rosario Fiorentino per Mariano Russo.

I tuoi insegnamenti, le tue idee per la nostra città, la tua concezione di sviluppo ed i tuoi traguardi conseguiti come imprenditore del turismo sono obiettivi di eco modernità e miglioramento delle condizioni di reddito e di professionalità dei dipendenti. Venne all’incontro presso Hotel Flora quando lanciammo la candidatura di Massimo Coppola sindaco. Era incuriosito ma desideroso di cambiare Un amministrazione che ci aveva delusi e amareggiati. Stavamo di nuovo insieme in questa nuova avventura. A modo nostro ed ognuno con le proprie storie e specificità. Insomma eravamo tra i pochi che credevano di farcela e di mandare a casa chi ha governato la città. Il coraggio di cambiare. Grazie di tutto Mariano.