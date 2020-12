Sorrento: il pensiero di Gaetano Mauro in memoria di Filippo Merola

Sorrento. E’ arrivata da Napoli l’inattesa notizia della morte del direttore del Museo Correale Architetto Filippo Merola. Ecco le parole che gli ha dedicato Gaetano Mauro.

Non ho parole per descrivere il mio dolore per l’inaspettata notizia che mi è giunta da Napoli. Nei miei ultimi 10 anni, prima da Consigliere e poi da Presidente, abbiamo condiviso insieme la gestione del Museo Correale, instaurando col passare degli anni un rapporto sincero, amicale e fraterno. Piango oggi la scomparsa di un vero amico, di una persona onesta e preparata, di cui potevo fidarmi e a cui potevo affidarmi per la gestione del Museo Correale. Riposa in pace.