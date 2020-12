Sorrento. Il panino solidale non si ferma

Il ” panino solidale” 2020 non si ferma, anzi mai come quest’anno ha bisogno della massima solidarietà dei concittadini. Organizzato dai ragazzi della Cattedrale di Sorrento con lo scopo di supportare le casse della solidarietà parrocchiale per favorire coloro che sono o andranno in necessità. Il tutto è enormemente semplificato, da una telefonata al 3714692677 o 3384822972, si sceglie il tipo di panino con salciccia e con broccoli o con patatine ed esso verrà consegnato rapidamente a casa alla modica e simbolica cifra di 5 euro. Le serate di Venerdì 18 e Sabato 19 i ragazzi della Cattedrale si adopereranno al meglio per questo scopo benefico.