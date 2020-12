Sorrento. Il panino solidale in cattedrale “Questa sera abbiamo finalmente consegnato il ricavato de @ilpaninosolidale a Don Carmine Cattedrale di Sorrento . L’importo andrà ad integrare il fondo di solidarietà covid-19 attivo da aprile con il quale sono già state aiutate molte persone in difficoltà e che speriamo, possa continuare a farlo grazie alla solidarietà di tutti. A questo punto non ci resta che dirvi ancora GRAZIE GRAZIE GRAZIE per il gran cuore che ci avete mostrato… 7758 volte GRAZIE!!”