Sorrento. Il panino solidale in cattedrale. 7758 volte grazie

Sorrento ( Napoli ) . Il ” panino solidale” 2020 non si ferma, anzi mai come quest’anno ha bisogno della massima solidarietà dei concittadini. Organizzato dai ragazzi della Cattedrale di Sorrento con lo scopo di supportare le casse della solidarietà parrocchiale per favorire coloro che sono o andranno in necessità nel periodo natalizia quest’anno col Covid è stato fatto col delivery.

Ecco il loro post. Complimenti da Positanonews