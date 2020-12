Sorrento, il 25 dicembre Babbo Natale in diretta con il sindaco

Ecco una sorpresa per tutti i bambini di Sorrento (ma, diciamoci la verità, anche per noi grandi!).

Domani, 25 Dicembre, Babbo Natale sarà in diretta con me alle 12.30 sulla mia pagina Facebook! Lo ringrazieremo per la grande fatica di averci consegnato i regali la notte del 24, e lui risponderà alle vostre domande – ha scritto il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

Un’iniziativa che, nonostante la distanza alla quale siamo costretti tutti noi, regalerà piccoli momenti di spensieratezza per tutti i bambini che, più dei grandi, soffrono le restrizioni e l’assenza del contatto umano.