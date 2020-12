Sorrento: i b&b chiedono aiuto al sindaco Coppola

Sorrento. «Auspichiamo, così come annunciato, che il Comune di Sorrento possa intervenire anche a favore del sistema ricettivo nelle prossime settimane». Il presidente di Atex (associazione turismo extralberghiero) Sergio Fedele rivolge un invito al sindaco di Sorrento Massimo Coppola ad avviare interventi di supporto e tutela anche nei confronti degli operatori extra alberghieri. Ovviamente, sotto la luce dei riflettori, le condizioni in cui versano bed and breakfast, affittacamere, ostelli, campeggi e case vacanza. A suggerire a Fedele un intervento pubblico è la notizia, diffusa proprio dall’amministrazione municipale di piazza Sant’Antonino, della pubblicazione di un bando pubblico per riconoscere misure di sostegno a favore di talune categorie di operatori economici quali anche taxi, Ncc e carrozze a trazione animale.

«È giustissimo dare un aiuto a questi operatori – dice Fedele – Purtroppo però non sono state ad oggi inserite nelle misure deliberate dal Comune le strutture ricettive extralberghiere. E’ un pò come se per far ripartire una macchina si manutenzionano gli organi di trasmissione e non il motore. Il sistema ricettivo di un territorio è il motore del turismo e attraverso una offerta ricettiva di qualità si mette poi in moto un indotto che genera lavoro per tanti altri operatori. Occorre dunque fare tutti gli sforzi possibili per assistere il sistema ricettivo extralberghiero». Proprio nei giorni scorsi, era stato il presidente di Federalberghi Campania- penisola sorrentina, Costanzo Iaccarino, a chiedere a voce alta ulteriori interventi. «Il turismo regionale è devastato dalla mancanza di ospiti stranieri che ha già inciso negativamente sull’attività ricettiva durante la scorsa estate. In alcune strutture associate registriamo un calo di oltre il 90% delle presenze, in altre gli ospiti mancano del tutto e altre ancora hanno scelto di non aprire » le parole del numero uno degli albergatori. Pesa l’azzeramento dei flussi di turisti stranieri ai quali è tradizionalmente legata la Campania, a cominciare da località come Napoli, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana».

Fonte: Metropolis