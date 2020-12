Sorrento, Gino Acampora: “Turismo in ripresa nel 2023”. Gino Acampora è un pezzo di storia vivente dell’incoming sorrentino. Con lui, i colleghi di Agorà hanno parlato delle prospettive del movimento turistico a Sorrento in un’intervista che riportiamo di seguito.

Lei ha rappresentato per anni in Italia TUI, la più grande compagnia di viaggi del mondo. Gli inglesi costituiscono la quasi totalità delle presenze turistiche sorrentine ed anche quelle più ricercate. La Gran Bretagna è di nuovo isolata per arginare la diffusione della nuova variante del virus. Saremo costretti anche per la prossima primavera-estate ad accontentarci dei connazionali?

La situazione è molto complessa ed è difficile, se non impossibile, poter fare delle previsioni sulla prossima stagione turistica. Purtroppo la pandemia ha inciso in maniera notevole sia dal punto di vista sanitario che da quello economico, non solo nel Regno Unito, ma un po’ in tutto il mondo. Inoltre, la novità della variante inglese del virus rende tutto ancora più difficile, c’è molta paura e preoccupazione, la speranza è che il vaccino abbia l’effetto sperato e riesca a coprire anche la variante. Realisticamente sarà difficile raggiungere i risultati della stagione 2019, la gente ha voglia di viaggiare ma la priorità assoluta è la salute, io metterei una firma per avere il 50% dei risultati della stagione 2019, tenendo presente che i nostri due mercati principali, Usa e Uk sono in grossa crisi, 2021 e 2022 dovrebbero essere due anni di transizione, la vera ripresa dovrebbe esserci tra 2023 e 2024. Non ci dimentichiamo poi che gli inglesi, a parte il problema pandemia, dovranno gestire anche la vicenda Brexit, in una situazione economica attuale disastrosa.

Il mercato domestico ci ha certamente aiutato la scorsa estate, ma ha una serie di problematiche: prima di tutto non riuscirà mai, per numeri e continuità a compensare la perdita dei mercati esteri, in quanto la stagione è molto limitata, i soggiorni brevi (più nei fine settimana), poi la maggior parte dei nostri alberghi sono strutturati per il mercato estero, pochi alberghi hanno parcheggi a sufficienza – infatti la scorsa estate sono quasi tutti arrivati con auto privata e ci sono stati problemi enormi con i parcheggi e traffico – in più i clienti italiani preferiscono la spiaggia alla piscina e lo scorso agosto era quasi impossibile trovare posti disponibili nelle nostre spiagge, anche per le limitazioni imposte dai vari sindaci. Teniamo anche presente che la scorsa estate un po’ di alberghi sono rimasti chiusi, altri hanno lavorato con ricettività ridotta, quindi l’offerta dello scorso anno è stata ridotta, riaprendo tutti avremo ancora più offerta sul mercato rispetto all’estate 2020.

In questo particolare contesto, quali mercati potrebbero contribuire a rilanciare l’ospitalità sorrentina?

La pandemia ha toccato tutti i mercati, avremo probabilmente un quadro più chiaro della situazione non prima di fine febbraio/metà marzo, bisognerà poi verificare quali saranno le normative che imporranno i vari governi, sia in entrata che in uscita. Bisognerà lavorare in stretto contatto con la Gesac (Aeroporto di Napoli) per attivare il maggior numero possibile di voli internazionali, nel 2019 avevamo raggiunto ben 110 destinazioni raggiungibili da Napoli con voli diretti, risultato fantastico. Notizia importante è anche l’apertura prevista nel 2024 del nuovo aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, sempre gestito dalla Gesac, che costituirà la creazione di un sistema aeroportuale campano. I mercati più importanti saranno alla fine sempre gli stessi, con qualche apertura maggiore verso i paesi dell’Est Europa in grossa ripresa economica, quello russo ed anche verso i Paesi Arabi, ma è un mercato quello arabo che chiede determinate caratteristiche, sia strutture di lusso ma anche negozi di livello che, noi, purtroppo non abbiamo o ne abbiamo in numero limitato.

Si diche che il periodo del turismo di massa a Sorrento è finito con il covid e la città ora deve cambiare. È vero? Cosa serve affinché la città di faccia trovare pronta, competitiva e con rinnovato “appeal” per la ripresa?

Io sono molto preoccupato, al momento avviamo un numero troppo alto di posti letto, avremo certamente nel 2021 e forse anche nel 2022 un eccesso di offerta rispetto alla domanda con il grande rischio di far crollare i prezzi e generare una competizione al prezzo più basso, sarebbe un disastro per tutti, per riportare poi i prezzi a quelli del 2019 ci vorranno anni. Sorrento ha di per sé già un grande appeal ma negli ultimi anni ha perso qualcosa, si è un po’ snaturata. il centro storico è diventato un dormitorio con troppe strutture extra alberghiere e tante attività di ristorazione, i negozi storici sono quasi del tutto spariti, avremmo bisogno di una politica commerciale ad hoc, riprendere il nostro artigianato, abbandonato negli ultimi anni, al limite dedicando a loro una zona del centro storico.

Sorrento candidata a capitale della cultura 2024. Cosa ne pesa e cosa c’è da fare?

Assolutamente sì, è una bella opportunità da non perdere, ma bisogna affrettarsi perché si stanno proponendo altre località campane e non penso che la Regione Campania possa appoggiarle tutte. Tra l’altro, stranamente, l’idea della candidatura è arrivata sia dal mondo imprenditoriale (Avvocato Michele Liccardi) che dal mondo politico (il giovane Eduardo Fiorentino), quindi dobbiamo attivarla con più forza, si potrebbe creare un gruppo di lavoro misto pubblico-privato che segua la cosa, ma bisogna velocizzare il tutto, potrebbe portare tanti benefici sia dal punto di vista economico che commerciale.

I tour operator e le agenzie di viaggio sono finiti nel mirino delle critiche per aver ricevuto più ampi ristori rispetto alle altre categorie del turismo, anch’esse colpite dal lockdown. Cosa si sente di dire al riguardo?

Io ho la doppia veste di agente di viaggio ed albergatore, è un po’ imbarazzante ma sono assolutamente d’accordo con quanto riportato da mio cugino Gianfranco nell’intervista di qualche settimana fa, sono stati applicati criteri assolutamente assurdi, privilegiando notevolmente la categoria agenti di viaggio/tour operator rispetto alle altre categorie del turismo, incluso albergatori. La follia è che in alcuni casi per la stessa pratica c’è stato un doppio ristoro sia al tour operator che all’agenzia dettagliante che ha venduto il viaggio, è il risultato che, purtroppo, siamo governati da incompetenti e stanno bruciando risorse che, invece, potrebbero essere utilizzate al meglio.

Devo, inoltre, dire che l’errore è anche nostro, come imprenditori del truismo, siamo andati separati ai tavoli dei vari enti, creando confusione ai nostri politici, già confusi da parte loro ed in tanti casi con poche competenze ed anche poca esperienza.

Come operatori del settore state pensando al da farsi per sostenere i livelli occupazionali ed anche eventuali misure di sostegno per i dipendenti?

La situazione è drammatica, in modo particolare per i lavoratori stagionali, la maggior parte ha lavorato per pochi mesi, alcuni non hanno lavorato per niente, poi coinvolge non solo i lavoratori del settore alberghiero ma tutti quelli legati al turismo, ristoranti, agenzie di viaggi, negozi, oltre agli autisti, guide turistiche, situazione molto difficile, non possono sopravvivere solo con la Naspi – per la maggior parte orami completata- ed i vari bonus, con tempi d’incasso incerti.

Un’idea potrebbe essere la decontribuzione totale degli oneri sociali per le aziende, al fine di mantenere i livelli occupazionali, poi delle azioni di formazione continua, in questa fase così complessa forse dovrebbe esserci più confronto tra forze imprenditoriali e sindacati, studiare e concordare insieme delle azioni che possano aiutare i nostri lavoratori, sperando che la nuova stagione lavorativa inizi prima e non così tardi come nel 2020, ma lo Stato deve fare di più, dando più risorse, estendendo la Naspi a prescindere dai mesi lavorati, molti hanno realmente difficoltà a mettere il piatto a tavola, in particolare chi ha famiglia.

Ospedale Santa Maria della Misericordia si registrano difficoltà. Se non fossero superate avremmo un doppio danno: per residenti e turisti. Cosa si può fare?

Bisogna garantire un’assistenza sanitaria adeguata sia ai locali ma agli stessi turisti. È certo che i turisti che sceglieranno la loro prossima destinazione per le vacanze valuteranno località dove ci siano strutture ospedaliere efficienti in caso di emergenze e le notizie degli ultimi giorni circa il nostro Ospedale non aiuta.

Lei fino a qualche giorno fa ha ricoperto il ruolo di amministratore del Conservatorio SM delle Grazie. Il sindaco sta per rinnovare le cariche. Le è stato chiesto di restare?

Faccio una premessa importante: abbiamo avuto negli ultimi 18 anni un grande Presidente, l’amico Tonino Pollio, che ha amministrato l’ente con amore, passione e soprattutto onestà, chiunque verrà non sarà facile sostituirlo. Tonino era una persona speciale, buono, generoso, disponibile con tutti e molto pragmatico, sempre con una soluzione a qualsiasi problema, siamo stati ben 18 anni insieme e per me è stato un onore e un privilegio condividere con lui la gestione di questo Ente, non facile da amministrare.

Mi sono incontrato con il sindaco qualche giorno fa, abbiamo discusso anche del Conservatorio, è stato un incontro molto cordiale ed abbiamo scambiato le nostre idee in maniera molto aperta.

Che giudizio dà sulla nuova Amministrazione?

È un momento molto difficile, ne abbiamo discusso già prima delle elezioni, io ero molto scettico perché, in considerazione del momento attuale, volevo un Sindaco con più esperienza, ma devo dire, con tutta onestà e senza nessun interesse personale, che per il momento il nuovo sindaco si sta muovendo bene, sta dedicando anima e corpo alla soluzione delle maggiori problematiche, condivido le scelte di dare priorità e fondi per le famiglie più bisognose, ma i problemi sono tanti e solo tutti insieme si riuscirà a superare questo assurdo momento. Ottima la scelta dell’amico Alfonso Iaccarino come assessore, personaggio di grosso spessore conosciuto in tutto il mondo, ci siamo incontrati e condivido le sue idee e i suoi progetti, in particolare per la parte green ed ambiente, è fondamentale però mettergli a disposizione un team di lavoro, non possiamo chiedergli miracoli.

Massimo ha vinto le elezioni anche perché è stato bravo nella comunicazione ed i suoi collegamenti on line del venerdì sono molto positivi, i cittadini sono costantemente informati su quello che l’amministrazione sta facendo, la gente vuole essere informata ed essere coinvolta. Risentiamoci però tra qualche mese per verificare che non sia frutto di un entusiasmo di inizio mandato.

Se potesse, quale provvedimento chiederebbe al sindaco Coppola?

C’è tanto da fare, a parte i provvedimenti immediati di aiuto alle famiglie e alle categorie in difficoltà, penserei anche al futuro, certamente ci sarà bisogno di una regolamentazione delle attività extra alberghiere, esplose negli ultimi anni e diventate fuori controllo, creando anche un grave problema sociale di disponibilità abitativa per i nostri concittadini, poi, come già detto prima, un piano commercio, in particolare per il centro storico, curando anche il decoro urgano utilizzando al meglio le risorse che verranno dalla tassa di soggiorno, privilegiando l’arredo urbano, in modo particolare la sicurezza, la pulizia, il verde e il mare.

Non ultimo un piano traffico serio, sia locale che comprensoriale da Vico a Massalubrense, quello locale è, purtroppo, strettamente collegato alla realizzazione del collegamento per il porto, che lo realizzi il pubblico oppure il privato, è fondamentale che si faccia, poi la realizzazione di qualche altra area parcheggio, limitare o anche eliminare del tutto l’accesso ai motorini nel centro, a pare il traffico è un altro motivo di costante reclamo e preoccupazione da parte dei nostri turisti, spesso terrorizzati quando sono costretti ad attraversare la strada, ci vorrebbero più controlli e più severità da parte delle nostre forze dell’ordine, spesso i nostri giovani schizzano a velocità elevate e con mezzi truccati e rumorosi, mettendo a repentaglio sia la loro vita ma anche quella degli altri.

Poi riprendere alcuni progetti in sospeso, come la sistemazione dei meravigliosi Cisternoni romani, sia per il percorso sotterraneo che quello relativo ai campi detti “Spasiano”, per quest’ultima parte, mi risulta progetto già presente al Comune.

Inoltre, la proprietà acquistata dal Comune qualche anno fa presso la Regina Giovanna, un altro posto meraviglioso e certamente da rivalutare ma anche da tenere sempre vigilata, entrambe le opere potrebbero essere parte del progetto ‘Capitale della Cultura’, poi rivalutare il Parco Ibsen, un po’ abbandonato negli ultimi anni.

Altro grosso plus per Sorrento potrebbe essere rendere Marina grande isola pedonale, utilizzando lo spazio dei vecchi depuratori come area parcheggio collegata al centro storico mediante ascensori.

E, da ultimo, non dimentichiamoci delle Tore, per questo polmone verde l’assessore Iacarino ha idee interessanti per l’utilizzo. Capisco che non si può fare tutto e subito. L’importante è dare delle priorità agli interventi da realizzare, anche in relazione alla disponibilità economica.

Intervista di Agorà.