Sorrento, Gaetano Milano: “Non è il caso di festeggiare, il mio pensiero ai lavoratori di Meridbulloni ed Auchan”

Sorrento, l’ad della Fondazione Sorrento, l’Avv. Gaetano Milano, non condivide i festeggiamenti degli italiani che si apprestano ad accogliere un 2021 di speranza, e dice: A parte le considerazioni personali, non credo sia il caso di festeggiare più di tanto, tuttavia vorrei dedicare e dedico un pensiero ai lavoratori della Meridbulloni ed Auchan di Castellammare di Stabia, che lottano per la loro dignità e per la sussistenza delle loro famiglie.

Le parole fanno chiaramente riferimento allo stabilimento Meridbulloni di Castellammare di Stabia che rischia la chiusura dal prossimo mese di gennaio. Agli inizi di gennaio il gruppo Fontana – proprietari della Meridbulloni – dovrà discuterne nei palazzi della Regione Campania alla presenza anche degli operai. In quell’occasione si proverà ad aprire una trattativa per evitare la chiusura e il trasferimento dei dipendenti.

Poi l’avv. Milano aggiunge: In un momento drammatico: ricordiamoci che, a volte, anche una piccola, insignificante “testimonianza di vicinanza” fa bene allo spirito di tutti.