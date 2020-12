Sorrento, Fabio Colucci positivo al Covid: “Ringrazio Dio per non aver subito un attacco violento”. A darne la notizia è stato proprio lui in prima persona, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Sorrento CLUB DEI 500 ( informa )

Anch’io mi lo son beccato il Virus !

Informo Amici e conoscenti che sono risultato positivo al Tampone Covid 19. Eppure sono stato oltremodo attento nel rispettare i protocolli della sicurezza personale.

Ora sono in isolamento a casa e non presento sintomi preoccupanti.

Spero che proceda senza aggravamenti in maniera da uscire presto da quest’altra prova che la vita mi ha riservato.

Ringrazio Dio per non aver subito un attacco violento da parte del Virus.

Teniamoci in contatto !