Sorrento e Massa Lubrense, scambio di sciarpa del Club Napoli: “L’amore per una squadra oltre ogni cosa”

Scambio di sciarpa fra il Club Napoli Città Di Sorrento e Città di Massa Lubrense con il loro vivace e tifosissimo presidente Raffaele Trippaldella

Ringrazio per la Targa omaggiatami e omaggiata al nostro Club “ L’amore per una squadra di calcio va al di sopra di ogni cosa. Due cose hanno in comune i nostri Club: l’amore per la nostra terra e l’amore per la nostra squadra del cuore, il grande Napoli. Noi Tifosi azzurri del CLUB NAPOLI MASSA LUBRENSE in segno di amicizia, stima e rispetto facciamo i migliori Auguri al Presidente Comm. Gaetano Mastellone, al direttivo e tutti i soci del nuovo CLUB NAPOLI CITTÀ DI SORRENTO – Il presidente Raffaele Trippaldella (Club Napoli Massa Lubrense).