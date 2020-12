Sorrento, due guariti e nessun nuovo positivo

Sorrento. E’ di due guariti e di nessun positivo il consuntivo di ieri sulla situazione coronavirus a Sorrento. Lo rende noto l’Unità di crisi comunale.

“La situazione a livello di contagi nella nostra città è in miglioramento. La settimana trascorsa segna una netta inversione di tendenza rispetto alle precedenti con i guariti che superano il numero dei nuovi positivi. Ciò non significa abbassare la guardia, bisogna continuare ad essere attenti e responsabili come fatto finora: dunque se uscite indossate sempre la mascherina, rispettate il distanziamento sociale evitando assembramenti e igienizzate spesso le mani. Semplici regole che salvaguardano noi stessi e chi amiamo”, ha dichiarato il sindaco Massimo Coppola.