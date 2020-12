Sorrento deserta a Santo Stefano e nelle feste natalizie: situazione completamente opposta rispetto a quella degli scorsi anni.

Siamo abituati ad una Sorrento completamente bloccata durante le festività natalizie, con il Corso Italia gremito di gente, sul quale risulta impossibile camminare anche a piedi. Una Sorrento che è da sempre capitale del turismo italiano e straniero. Quello di quest’anno è un Natale assolutamente anomalo, con strade deserte e turisti completamente assenti. Sorrento, così come l’Italia intera, a causa della pandemia di Coronavirus, infatti, è attualmente in lockdown. In tanti pensano già al 2021, quando tutto potrebbe finalmente cambiare e migliorare.

Abbiamo sentito il titolare della Pizzeria Aurora e quello della Pizzeria Da Franco, aperte nel periodo natalizio e per l’Epifania.