Sorrento, denunciato un 25enne. Nella sua casa a Massa Lubrense deteneva hashish e marijuana

Sorrento. Nella mattinata di lunedì 7 dicembre gli agenti della locale Polizia di Stato, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto a controllo l’abitazione a Massa Lubrense nella disponibilità di un 25enne di Sorrento. A seguito dell’ispezione – come riporta Sorrento Press – è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, nello specifico un pezzo di hashish di circa 15 grammi, una busta contenente 4 grammi circa di marijuana e un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm. Il 25enne è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.