SORRENTO. CIUCCIO DI FUOCO 2020. L’INELUDIBILE AUGURIO

Il Sindaco Massimo Coppola, ha annunciato che non poteva mancare! Infatti non è mancato, a porte chiuse , come si suol dire, senza spettatori, in uno spazio apposito, si sono susseguite l’esplosione e i fischi , dalle orecchie, dalla coda e dal pisello. Niente pubblico, ma trasmissione in diretta dei colori e dei botti sul canale facebook del Comune di Sorrento. Per chi volesse rivederlo è possibile sul canale Positanonews di Youtube.