Sorrento ( Napoli). Ci lascia un pezzo di storia del Turismo non solo della Penisola Sorrentina, conosciuto e stimato in Campania in questo terribile 2020 . Noi di Positanonews dovevamo intervistarlo e ci rammarica non averlo potuto fare.

Il ricordo di Rosario Fiorentino

Mariano ci ha lasciati .posso dire che negli ultimi 45 anni abbiamo vissuto intrecciando spesso le nostre strade . Amici da sempre .è stato un imprenditore eccezionale e buon amministratore pubblico richiamato a ricoprire la carica di assessore e poi vice sindaco durante il periodo di Marco Fiorentino ( mandato 2000-2005 ). Mi recai come era solito al Conca Park e lui quasi non ci credeva di poter ritornare in campo . Ma con lui si è vissuto la stagione delle lotte sindacali degli stagionali di fine anno 70 fino agli anni 1986/87 con accordi storici . Poi l’impegno in politica al Comune fine anno 80 dove concorse a stabilizzare precari e parcheggiatori . Indimenticabili anni trascorsi .Tanti momenti vissuti insieme che hanno concorso a migliorare la nostra città e la nostra comunità. Incontri storici con il senatore Guido Pollice , i senatori Tullio Grimaldi e Ferdinando Imposimato e tanti altri . Ci vogliono pagine e pagine per raccontare le vere e proprie avventure sindacali prima e politiche amministrative dopo . Lo farò. Il premio internazionale Verde Ambiente che gli fu assegnato gli incontri internazionali con La prof Cecilia Coppola e la fiducia unica riversata al funzionario del Comune Antonino Fiorentino . Circa 3 mesi fa la festa dei suoi 90 anni .per me è stata una gioia partecipare al suo fianco . Prima La serata in Piazza Tasso Trascorsa tra ricordi e impegni nel continuare a lavorare per la nostra città. Ciao Mariano 🙏🙏🙏