Sorrento: chiuso bar per 3 giorni e multata avvocatessa per un caffè. Ecco perché…

Sorrento. Si sa, la situazione che stiamo vivendo è estremamente complessa. In particolare per bar e ristoranti che si trovano a fronteggiare i continui mutamenti dei decreti. D’altro canto, c’è il ruolo delle forze dell’ordine che devono accertarsi che le regole previste dall’ultimo Dpcm siano rispettate.

Raccontiamo a tal proposito un episodio verificatosi questa mattina a Sorrento. Una donna, un’avvocatessa per la precisione, si è recata in un bar (di cui non faremo nome per privacy) per prendere un caffè d’asporto. La signora, dopo aver preso il caffè, si è fermata un momento “per girare lo zucchero” all’interno. Le forze dell’ordine l’hanno beccata in quel preciso istante.

Risultato: il bar è stato chiuso per 3 giorni mentre all’avvocatessa è stata fatta una multa di 400 euro. Morale della favola: è meglio prendere il caffè amaro???