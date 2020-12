Sorrento-Castellammare-Capri: allarme traghetti. L’incubo dei pendolari: “Un’odissea andare a lavoro”

Penisola sorrentina. Disagi sulle vie del mare, per i pendolari raggiungere Capri dalla terraferma è un’odissea. Si svegliano alle all’alba e lasciano le abitazioni di Castellammare di Stabia e dei comuni limitrofi e della penisola sorrentina per fare rotta verso l’isola, unico obiettivo una giornata di lavoro. Diritti sacrosanti, quello al lavoro e alla mobilità, che sono minati dai disagi di una quotidianità complessa, quella dei collegamenti marittimi. Secondo numerose segnalazioni riportate da Metropolis, i navigli che salpano da Castellammare e Sorrento per trasportare le centinaia di pendolari sulla terra di Tiberio, sono sempre “pienotti”, tanto che il timore delle persone ogni giorno è quello di rimanere a terra alla vista del cartello “completo”.

E se l’attesa sul porto di un altro mezzo per un turista o un vacanziere nei mesi estivi è di pochi minuti e soprattutto nulla muta rispetto alla propria giornata e ai propri programmi, il rischio di non imbarcarsi per Capri da Castellammare e Sorrento la mattina di questi periodi può significare anche dover rinunciare a una giornata di lavoro. I mezzi in orario sono ridotti all’osso, e la “distanza” oraria tra uno e l’altro è notevole, tanto che in alcuni casi imbarcarsi con quello successivo può valere la perdita dell’impegno lavorativo in agenda per la giornata. Il problema capienza dettato dalle vigenti disposizioni ha poi acuito i disagi, riducendo “i numeri” in fatto di posti disponibili e così per i lavoratori stabiesi, ogni mattina è un’avventura, la partenza per Capri diviene un terno al lotto. Sui disagi a interessarsi per tutelare le esigenze di isolani e pendolari sono la delegazione isolana dell’Unione Nazionale Consumatori, “Capri in Europa” e l’associazione dei Pendolari dell’isola di Capri e si sta pensando anche ad una raccolta di firme da parte di tutta l’utenza.