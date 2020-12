Sorrento, Capri Watch illumina e riscalda l’ultima domenica prima del Natale

Riceviamo e pubblichiamo

Con uno spettacolare guizzo, quello tipico dell’imprenditore che investe e rischia tanto di più quando più c’è da perdere ma anche da “guadagnare”, Silvio Staiano lancia una luce di speranza per il futuro ed illumina il Corso Italia di Sorrento. Proprio l’ultima domenica prima del Natale diventa il momento clou per presentare il grande progetto a 4 mani prima sognato e poi realizzato con l’amico d’infanzia Andrea, oggi Ing. Colonna, titolare col fratello Emilio della società Iotatau leader in penisola dei servizi tecnologici. Ed ecco presentato sul palcoscenico pedonale, nella parte più nobile, del Corso dove passano storicamente, ogni anno, milioni tra turisti e amanti della Terra delle Sirene, il più grande Video Wall on the Road realizzato in Campania! Un mega maxi schermo composto da 20 monitor ad alta risoluzione affiancati e installati in una struttura di circa 25 mq ideata dal designer Gianni Curcio che ha voluto rendere l’idea di una sala da Cinema, che visibile dalla strada può considerarsi non proprio un “DRIVE IN” quanto una sorta di “WALK IN”.

Si ha infatti la sensazione tridimensionale di entrare proprio all’interno delle immagini, quasi di farne parte. Ed è così che i circa 70 video ideati e realizzati dalla sapiente regia dell’artista Umberto D’Aniello impazzeranno da stasera nel cuore di Sorrento, restituendo luce e speranza tra chi si vede avvilito ed in difficoltà. Questo importante investimento darà fiducia e speranza nel futuro che presto dovrà tornare roseo e foriero di benessere e salute. Le immagini di Capri e degli orologi ad essa ispirati faranno faville.

Silvio Staiano ha voluto fortemente realizzare l’opera nonostante non ve ne fossero assolutamente i presupposti economici e finanziari anche per salutare l’elezione del neo sindaco Massimo Coppola e del vicesindaco Gianluigi De Martino, amico di gioventù sui dell’amata sorella Rossella scomparsa prematuramente, cui desidera lanciare un forte appello di rendersi disponibile a diffondere, qualora ve ne fossero nella pubblica disponibilità, le immagini di video pregiati che comunicano e diffondono le bellezze non solo dell’amata Sorrento ma della intera Penisola Sorrentina.