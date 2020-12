Sorrento Calcio, voglia di ripartire. Luca Fusco: “Inizio positivissimo, contenti per i risultati frutto di grandi sacrifici”

C’è attesa e voglia di riprendere a giocare in casa Sorrento con la ripresa fissata per domenica 13, quando allo stadio Italia arriverà il Lavello. A sette giorni dal ritorno in campo, con il tecnico Luca Fusco tracciamo un bilancio sul primo scorcio di campionato dei Costieri: “L’inizio della mia squadra è stato positivissimo: nessuno se l’aspettava ma abbiamo dimostrato di avere un valore. Siamo contenti perché i risultati ottenuti sono tutti frutto di grandi sacrifici che i calciatori fanno da agosto. E’ tutto strameritato”.

IL MOMENTO: “Doverci fermare, seppur per una causa importante, non ci ha avvantaggiato vista la buona condizione che ci poteva permettere di dare continuità ai sei risultati utili consecutivi. Giocavamo bene e si era creato entusiasmo. Speriamo di tornare in campo tra due domeniche e di proseguire al meglio il nostro cammino: non sarà facile ma dobbiamo essere bravi a riprendere subito lo stesso ritmo”.

ALLENAMENTI: “In queste settimane abbiamo lavorato tanto: alleno dei ragazzi encomiabili e professionali che ci mettono sempre tanto impegno e dedizione. Purtroppo, però, quando non si lavora in prospettiva della partita la concentrazione cala: è un fatto psicologico. Sono curioso di vedere in che modo approcceremo a questo nuovo inizio”.

IL LAVELLO: “Il nostro prossimo avversario è stato costruito per disputare un ottimo campionato: l’annovero subito dopo le due, tre grandi del raggruppamento. I lucani sono ben allenati da Zeman che conosco. Sarà una partita difficilissima che dobbiamo preparare nei minimi dettagli”.

BORSINO: “La squadra sta bene: abbiamo avuto soltanto degli acciaccati tra cui Cunzi e Mancino. Spero di avere tutti al top per domenica 13. Gli ultimi tamponi hanno dato esiti negativi ed in settimana effettueremo un nuovo ciclo”.

DI ALESSIO PETRALLA