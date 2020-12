Sorrento Calcio, prima rocambolesca sconfitta. Liccardi, autore della doppietta: “Fa male perdere così”. Prima rocambolesca sconfitta per il Sorrento che era riuscito a ribaltare la sfida con il Lavello da 0-2 a 3-2 per poi perdere 3-4. Protagonista del match bomber Liccardi che ha siglato una bella doppietta e che commenta così: “Fa male perdere così dopo un primo tempo non positivo. Sullo 0-2 avevamo avuto la forza di riaprirla con un gol di Mezavilla allo scadere di frazione e a capovolgerla nella ripresa vanificando ogni sacrificio. Peccato, perché il pareggio era più giusto”.

LA RIPRESA: “Ovviamente, il non giocare ci ha penalizzato come tutte le squadre. Abbiamo lavorato bene e duramente per farci trovare pronti alla ripresa e stiamo abbastanza bene. La condizione ottimale la si raggiunge con il ritmo gara. Ora pensiamo a vincere a Francavilla in Sinni”.

LICCARDI: “Sto bene con i compagni che mi mettono sempre in condizione di segnare. Ho realizzato due gol ma quando non valgono punti la soddisfazione è ridotta. Dobbiamo azzerare tutto prendendoci quanto di buono fatto domenica e tornare ad essere il solito Sorrento”.

LA GARA: “A volte le gare nascono male. Alcuni errori tecnici, che possono capitare, ci hanno condannato. Nel primo tempo eravamo troppo bassi così come dopo il 3-2, inspiegabilmente. I lucani erano molto bravi nel palleggio”.

IL FRANCAVILLA IN SINNI: “E’ una formazione esperta del campionato visto che lo gioca da tantissimi anni. Si tratta di una società seria. Si giocherà su un campo difficile ma andremo li con umiltà e consapevolezza per giocarci la nostra gara”.

DI ALESSIO PETRALLA