Sorrento calcio: in campo contro il Bitonto

Neanche il tempo di rifiatare che si torna in campo: di fatto mercoledì il Sorrento, dopo il pareggio di Francavilla in Sinni, sarà impegnato con l’ostico Bitonto che l’autore del gol in Basilicata, Giuseppe La Monica presenta così: “Domenica abbiamo giocato su un campo ostico e molto fangoso seguendo ogni direttiva dell’allenatore. Siamo stati sfortunati a subire quel rigore dopo circa due minuti. Poi abbiamo sciupato due, tre palle gol. Personalmente, potevo fare meglio. Ci abbiamo creduto fino alla fine conquistando un bel pareggio”.

PREPARAZIONE: “Ci siamo allenati lunedì e martedì in vista della partita con il Bitonto. Dobbiamo vincere per non perdere il primato che è sempre bello. Siamo tutti a disposizione del tecnico Fusco con Cunzi e Mancino in dubbio”.

IL BITONTO: “E’ una grande squadra come ha dimostrato anche in passato anche in passato vincendo il campionato. Rispettiamo il nostro avversario. Ci aspetta una sfida difficile come del resto sono tutte quelle del gruppo H. Vogliamo regalare un bel successo alla società che crede sempre in noi e ai nostri tifosi che ci seguono comunque”.

LA GARA: “A livello tattico posso dire poco visto che è il nostro allenatore a prepararla. I baresi hanno pedine importanti come Genchi. Hanno perso al 90’ a Cerignola e si vorranno rifare cercando punti a Sorrento”.