Sorrento Calcio, il ritorno graditissimo di Stefano Costantino: “Sto bene e pronto per dare tutto”.

Graditissimo ritorno che da’ ulteriore qualità al centrocampo del Sorrento quello di Stefano Costantino che commenta così e presenta il match di Francavilla in Sinni: “Ho trovato un gruppo molto unito ed un ambiente molto sereno. L’alta classifica del Sorrento non è arrivata per caso ma è frutto di un gran lavoro con il Direttore Sportivo Antonio Amodio che è stato bravo a creare un bel mix di giovani ed esperti mantenendo l’ossatura con il tecnico Fusco ha voglia di fare bene. Mi ha fatto piacere tornare: sono stato fortunato a trovare una società così oltre che la fondamentale figura di Amodio”.

COSTANTINO: “Sto bene: con il Matese ho giocato tutte le partite. Sono a disposizione dell’allenatore e sono pronto per dare tutto”.

IL FRANCAVILLA IN SINNI: “Mi aspetto un avversario ostico ed espertissimo del campionato. Si tratta di una formazione che ha sempre dato fastidio e che ha fatto degli ottimi colpi di mercato. I lucani hanno undici punti in classifica e sarà una partita difficile: faremo di tutto per fare risultato”.

LA SITUAZIONE: “Questo giocare e poi non giocare può incidere mentalmente sulla testa dei singoli calciatori. Bisogna sempre allenarsi bene e farsi trovare pronti. Non è un alibi. Quando si scende in campo bisogna dare il massimo”.