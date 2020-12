Sorrento, buoni spesa a sostegno delle famiglie che hanno subito disagi economici

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Un intervento a sostegno delle famiglie che hanno subito disagi economici in questo periodo di grave emergenza. Questo il motivo ispiratore dei buoni spesa per i quali oggi è stato pubblicato l’avviso pubblico sul sito del Comune. Requisiti per l’accesso al contributo sono la residenza nel Comune di Sorrento, il possesso di un Isee corrente o ordinario non superiore a 15mila euro, la perdita o riduzione di reddito da lavoro dipendente o assimilati, cassa integrazione e partite Iva.

Tutte le informazioni, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande, il cui termine è fissato entro le ore 12 dell’8 gennaio 2021, sono disponibili all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it

I richiedenti saranno inseriti in una specifica graduatoria: i buoni saranno consegnati a domicilio dai servizi sociali comunali, con l’ausilio della Protezione civile, al fine di evitare assembramenti e garantire la riservatezza e la sicurezza dei richiedenti”.