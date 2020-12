Sorrento. Bonus sociale sulle utenze di acqua, luce e gas: tutte le novità dal 2021.

Si comunica alla cittadinanza che dal primo gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico, sulle utenze di acqua, luce e gas, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini o ai nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda ai Comuni.

Lo rende noto Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, specificando che solo i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a fare richiesta del bonus elettrico per disagio fisico.

Pertanto, dal primo gennaio 2021, per usufruire del bonus sociale sulle utenze di acqua, luce e gas, sarà sufficiente presentare la Dsu, Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere l’attestazione Isee.

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’Inps invierà i suoi dati al Sii, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.