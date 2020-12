Sorrento: Babbo Natale arriva alla Villa Fiorentino per incontrare i suoi piccoli amici

Sorrento. Tra pochi giorni si chiude un anno difficile che ha portato molte sofferenze. In tanti hanno affrontato durante questi mesi malattia e lutti, e tutti abbiamo dovuto sopportare il peso delle restrizioni imposte nel tentativo di arginare la diffusione del virus. A patire i disagi maggiori soprattutto i bambini, costretti loro malgrado, a cambiare le proprie abitudini da un giorno all’altro: scuole chiuse, niente più giochi con gli amici e obbligo di rimanere confinati in casa per intere giornate.

Ma ora siamo a Natale, la loro festa. È quasi esclusivamente per i più piccoli che si prepara il Presepe e si addobba l’Albero. Ed è per loro che arriva Babbo Natale. Ed anche quest’anno il simpatico vecchietto che consegna i doni, nonostante ciò che si dice in giro, non ha concesso vacanze alle sue renne. E non si dimentica dei suoi piccoli amici di Sorrento.

Nei prossimi giorni, d’accordo con lo staff della Fondazione Sorrento, ha deciso di incontrarli tutti fissando un dettagliato calendario di appuntamenti. I bambini avranno così modo di salutare Babbo Natale e consegnare la letterina con i loro desideri direttamente nelle sue mani nei giorni 21, 22 e 23 , 28, 29 e 30 dicembre 2020 e nel giorno 4 gennaio 2021 dalle 16.30 alle 18.30 a Villa Fiorentino. Il tutto avverrà nel rispetto delle misure anti contagio quindi con obbligo di indossare la mascherina nei casi previsti e mantenendo il necessario distanziamento. Ci penseranno i folletti della Fondazione Sorrento a vigilare che tutto vada per il meglio.

Natale è Natale, nonostante tutto, e l’Epifania ogni guaio porta via… (speriamo)!