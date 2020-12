Sorrento. Auguri alla neo dottoressa Francesca Parlato. Una Laurea al tempo del Covid è un successo ancora più grande per la dottoressa Parlato e la famiglia, i genitori si chiamano Parlato Giuseppe, la mamma Manzo Adele, la sorella Martina, ik compagno Nello, hanno condiviso una grande gioia. La laurea è stata conseguita a Napoli alla Federico II in “Economia e Management” per la felicità di tutta la famiglia. Ad Maiora