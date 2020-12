Sorrento. Auguri a Giuseppe Langellotto neolaureato in legge

Sorrento. Anche se distanti e attraverso un pc, il giorno della laurea resta sempre uno dei momenti più importanti della carriera personale, un traguardo che si raggiunge dopo tanti sacrifici. Ed oggi, gli auguri sono rivolti a Giuseppe Langellotto, neolaureato in legge, all’Universitá degli Studi di Napoli Federico II, che ha discusso una tesi in diritto penale, affrontando la tematica della legittima difesa.

I complimenti da parte della redazione di Positanonews con l’augurio che questo possa essere solo un trampolino di lancio per un prospero futuro.

Ad maiora semper