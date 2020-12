Sorrento, Amodio: “Pagato sicuramente scotto di non giocare per 40 giorni”

Ora bisogna riprendere quella mentalità settimanale che poi porta alla gara domenicale

Sorrento – La sconfitta contro il Lavello con ogni probabilità ha lasciato la scottatura che non si è giocato per un mese e mezzo circa, ed infatti il direttore sportivo Amodio afferma che è stato “pagato lo scotto di non giocare per 40 giorni”.

Una gara che si sono visti i limiti e gli errori dei costieri contro un avversario che era in palla anche avendo giocato qualche giorno prima la sua gara di recupero: “Tutti hanno visto gli errori che hanno commesso, quindi andare sotto sul 0-2 e regalare due gol è difficile, poi la squadra ha avuto una grande reazione e posso solo fare i complimenti ai ragazzi, ma soprattutto a Scarano che ha reagito alla grande”. Infatti il portiere rossonero non bloccando quella sfera del primo gol che gli è passata tra le gambe e come se avesse dato uno sbandamento mentale un po’ ai suoi compagni, però dopo si è riscattato dimostrando che l’episodio era solo passeggero.

Certo che lo scotto di non giocare agonisticamente per molto tempo ha fatto la sua parte: “Sicuramente abbiamo pagato il fatto di non giocare per 40 giorni, abbiamo una squadra ben strutturata, quindi abbiamo sofferto e poi il Lavello aveva già giocato ed ha dei calciatori di qualità”.

Non si doveva ricadere sotto la pressione gialloverde ed abbassarsi, infatti quando era stato ribaltato il Lavello: “Siamo stati un po’ ingenui sul 3-2 e la potevamo portare a casa, almeno non potevamo perdere. Però non posso dire nulla a questi ragazzi che stanno disputando un grandissimo campionato fino ad oggi”.

Ma da qualche ora che si sono ripresi gli allenamenti “ci dobbiamo mettere subito sotto con il Francavilla e pensare partita dopo partita, mai dimenticando che il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza quanto prima”.

Mister Fusco con ogni probabilità insieme ai suoi prodi farà mente locale sugli errori commessi e qualche aggiustamento sarà fatto.

GiSpa