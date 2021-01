Sorrento, Amalfi e Positano Capodanno con strade deserte e in famiglia. Lasciamo il 2020 in lockdown per il coronavirus Covid-19, niente feste, solo in famiglia, divieti di spostamenti. Grazie a Sara Ciocio per la diretta dall’Ospedale di Sorrento dal quale si dovrebbe dimettere fra qualche giorno, a lei, al personale sanitario tutto e a chi lavora questa notte i nostri migliori auguri.