Sorrento, al via l’efficientamento energetico per la pubblica illuminazione. Un progetto da 490 mila euro

La giunta comunale di Sorrento ha approvato, nella seduta di oggi, il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto cittadino della pubblica illuminazione. Gli interventi riguarderanno Via degli Aranci, Via Cesarano, Traversa Capodimonte, Via Sant’Antonio, Via Festola, Via Baranica, Via Rivezzoli, Via Picco Sant’Angelo, Via Rota, Via Correale, Via Califano, Via Montariello e Piazza De Curtis.

“L’importo totale del progetto, pari a 490mila euro sarà interamente coperto attraverso lo stanziamento attribuito dalla società Terna a favore del Comune di Sorrento, a titolo di compensazione ambientale per gli interventi di realizzazione della nuova stazione elettrica in via San Renato – spiega il sindaco, Massimo Coppola – Con questa iniziativa perseguiamo un doppio obiettivo. Da una parte il contenimento del consumo energetico degli impianti di pubblica illuminazione, e dall’altro un miglioramento delle condizioni di visibilità notturna, e quindi di sicurezza, installando su undici arterie viarie corpi illuminanti di tipo led ad alta efficienza”.