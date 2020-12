Sorrento. Abbonamenti EAV introvabili, ulteriore danno per i lavoratori pendolari. Non bastava il Covid e la Crisi economica, ci si mette anche l’EAV che non ha fornito ieri, e neanche oggi che è il primo dicembre, quindi a mese già iniziato le varie forme di abbonamento. Costringendo i lavoratori a sobbarcarsi maggiori spese. Ci chiediamo chi di competenza che faccia in Campania. Sentiamo operatori sensibili come Franco del “Bar La Siesta”, il crocevia fra Piano e Sant’Agnello “E’ assurdo, i lavoratori sono disperati. Già c’è crisi economica e ora ci si mette anche questo disservizio. Da parte mia ho fatto quello che potevo, ho chiamato Napoli e tutti i referenti più volte, ma niente, in Penisola sorrentina gli abbonamenti non sono arrivati”. Qui si parla di cose concrete speriamo che le istituzioni, i sindaci, chiunque possa far sentire la propria voce, provveda al più presto.