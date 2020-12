Sono iniziati i mondiali del Qatar 2022

Sono stati sorteggiati i girono europei della qualificazione ai mondiali del 2022 che si svolgeranno in Quatar. L ‘ Italia è inserita nel gruppo C insieme con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania. Per quanto riguardi i nazionali che giocano nel Napoli” i napoletani” nel gruppo A il Portogallo di Mario Rui affronterà Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian. Derby fra napoletani nel gruppo B dove la Spagna di Fabian Ruiz affronterà la Grecia di Manolas. Altre squadre sono la Svezia, la Georgia ed il Kosovo. Nel gruppo E il Belgio di Mertens affronterà Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia. Altro derby ci sarà nel gruppo I dove la Polonia di Zielinski affronterà l’Albania di Hysay. Oltre all’Albania ci sono l’Inghilterra l’Andorra e San Marino. Nel gruppo L la

Macedonia di Elmas affronterà Germania, Romania, Islanda Armenia, Liechtenstein.

Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian.