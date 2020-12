Solstizio d’inverno da Positano in Costa d’ Amalfi al Cilento. Coast to coast, la bellezza fra la Costiera amalfitana e la Costiera cilentana , da Punta Campanella a Licosa di Castellabate fino ad Agropoli e Paestum, le due Coste della provincia di Salerno si abbracciano . In questa foto di Fabio Fusco si distingue benissimo la sagoma della costa del Cilento, questo avviene in condizioni atmosferiche ottimali come queste.

Il Solstizio (dal Latino Solstĭtĭum, composto da Sōl, «Sole», e sistĕre, «fermarsi») è in Astronomia il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’Eclittica, il punto di declinazione massima o minima.

Grazie Fabio