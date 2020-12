Sofia Tornambene canta “Solo” alla finale di X Factor 2020. Ad aprire l’ultima puntata Live di XF2020 dalla Sky Wifi Arena, stasera, nel giorno del gran finale, è Sofia Tornambene, la vincitrice della tredicesima edizione del talent show di Sky. E pensare che solo un anno fa si era presentata alle selezioni con il numero 26.197 accompagnata dai suoi genitori. Il 12 settembre, quando alle Auditions canta il suo inedito “A domani per sempre“, è il giorno del suo compleanno e mai avrebbe potuto immaginare che di lì a poco avrebbe realizzato il suo sogno. Vederla tornare sul palco che l’ha vista nascere, con la stessa emozione negli occhi presentare il suo nuovo brano “Solo”, fa un certo effetto.

La giovane di Civitanova Marche si presenta nella semplicità che la contraddistingue, “Sono felicissima di essere qui, sono riemersi un sacco di ricordi bellissimi, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi”. Detto questo, si esibisce come nel suo stile, in punta di piedi, con la delicatezza di una farfalla e la grinta di una leonessa. Il nuovo pezzo segna una nuova fase artistica della cantautrice, scritto e prodotto insieme a Maestro, è una traccia electro-pop dalle venature r’n’b e black. Nel testo emerge la tensione emotiva di chi vive in bilico tra la voglia di lasciarsi andare e le insicurezze che ci trattengono (Lo sai sono in bilico/Tra uno sguardo un po’ timido/E passare una notte di follie /E portarti con me nelle mie). Attraverso una scrittura originale e contemporanea, Sofia ci accompagna tra le autostrade del suo mondo interiore con la musica dello stereo a tutto volume. Il brano segna un ulteriore step nel percorso di Sofia che la vede sperimentare in un mix unico tra la musica italiana e le sonorità r’n’b contemporanee. Brava, Sofia!

