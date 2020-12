Sita Sud, in costiera amalfitana difficile reperire i biglietti ed in tanti rischiano di essere multati

Ancora problemi legati agli autobus della Sita Sud. Giungono lamentele di molti passeggeri stanchi perché non riescono a reperire facilmente i biglietti in costiera amalfitana e rischiano, quindi, di essere sanzionati con multe anche onerose. La distribuzione dei biglietti della Sita negli esercizi autorizzati alla vendita sembra essere molto scarsa. A questo si aggiunge la chiusura di molti bar nel periodo autunnale ed invernale che solitamente sono forniti dei titoli di viaggio. E’ importante riuscire a trovare una soluzione al problema, magari con dei distributori automatici di biglietti o con la vendita all’interno dell’autobus. Nel frattempo in tanti continuano a viaggiare senza il necessario biglietto, non essendo riusciti a procurarselo, accompagnati dalla costante paura di essere sanzionati.