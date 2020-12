Sita Sud, “furbetti del badge”. Due dirigenti sospesi dal lavoro ed a rischio licenziamento

Lunedì scorso due dirigenti sindacali della Sita Sud si sono visti recapitare una notifica di sospensione preventiva cosiddetta “dal soldo” e dal servizio, ovvero sono stati sospesi dal lavoro e non percepiranno lo stipendio, così come riporta “Il Giornale di Salerno”. I due, che occupavano posizione strategiche all’interno della società, sarebbero stati scoperti a coprirsi a vicenda le rispettive assenze non giustificate. Nello specifico uno dei due marcava il badge del collega assente in modo da farlo risultare al lavoro. I due dirigenti rischiano ora il licenziamento andandosi a configurare una truffa ai danni della società di trasporti. I “furbetti del cartellino” dovranno difendere le proprie posizioni nei luoghi e nelle sedi deputate.

In base ad alcune indiscrezioni potrebbe esserci anche una terza persona coinvolta nell’indagine interna all’azienda. Si tratterebbe di un soggetto avente un inquadramento differente dagli altri due e che nella giornata di ieri ha ricevuto la stessa comunicazione di sospensione dal lavoro senza il pagamento dello stipendio. Si tratta di provvedimenti drastici che arrivano a quattro anni dai 9 licenziamenti dei lavoratori accusati di aver usufruito indebitamente dei permessi concessi dalla legge 104 (accordati per consentire l’assistenza a familiari non autosufficienti). All’epoca la Sita si avvalse del lavoro di un’agenzia investigativa.