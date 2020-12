SITA Gli orari fra Ravello, Amalfi, Positano , Massa Lubrense e Sorrento, ma non si trovano i biglietti In occasione delle festività di Natale e Capodanno la Sita Sud, la società di trasporto su gomma che serve anche la Costiera Amalfitana, comunica che nei giorni 24 e 31 dicembre i servizi automobilistici osserveranno l’orario feriale ad eccezione di alcune corse che saranno sospese.

Nei giorni 25 dicembre e 1 Gennaio 2021 tutti i servizi saranno sospesi e saranno effettuate solo alcune corse.

Anche fra Massa Lubrense e Sorrento, ma non si trovano i biglietti. Problema segnalato anche in Costa d’ Amalfi , a Positano e Praiano . Disagi quindi per i passeggeri che rischiano di prendersi incolpevolmente una multa perchè non hanno un biglietto che non sono riusciti a trovarsi… Siamo alle solite, perchè non fare il biglietto a bordo?

Ecco gli orari comunque dell’area amalfitana.

Ecco gli orari comunque dell’area sorrentina.