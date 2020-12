SITA Gli orari fra Massa Lubrense e Sorrento, ma non si trovano i biglietti. Problema segnalato anche in Costa d’ Amalfi , a Positano e Praiano . Disagi quindi per i passeggeri che rischiano di prendersi incolpevolmente una multa perchè non hanno un biglietto che non sono riusciti a trovarsi… Siamo alle solite, perchè non fare il biglietto a bordo? Un mistero che nasconde non si sa se inefficienza o interessi poco chiari dell’azienda , i dipendenti e gli autisti, lo ripetiamo, non sono altro che lavoratori che non possono essere accusati per questi disagi.

Ecco gli orari comunque dell’area sorrentina.