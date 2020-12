Sicurezza in Penisola Sorrentina, controlli a tappeto: multe per i furbetti del Dpcm. Un vero e proprio giro di vite nel nome della sicurezza. Forze dell’ordine in campo in penisola sorrentina per verificare il rispetto delle normative anti covid 19 e scongiurare il rischio di assembramenti.

Nello scorso weekend, a Massa Lubrense, la polizia municipale di Massa Lubrense – coordinata dal vicecomandante Giuseppina Starace – è intervenuta in pieno centro quando, a seguito di una segnalazione, ha individuato tre ragazzi che con fare sospetto si aggiravano in piazza Vescovado nei pressi della casa comunale.

I giovani, al controllo dei caschi bianchi, risultavano privi di documenti al seguito e non hanno saputo fornire una spiegazione valida sulla loro presenza a Massa Lubrense, pur essendo residenti nel Casertano.

Dagli accertamenti effettuati attraverso il commissariato di polizia di Sorrento risultavano a loro carico numerosi precedenti di polizia anche per furto.

I tre ragazzi sono stati sanzionati per violazione delle norme anti covid e per guida senza patente. Successivamente sono stati allontanati dal territorio comunale. Non solo.

Gli agenti del commissariato di Sorrento e della polizia locale del Comune, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Tasso.

Nel corso dell’attività sono state identificate 57 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, controllate 27 autovetture e 18 motoveicoli, e contestata una violazione del Codice della Strada per mancata revisione, Infine, sono state sanzionate due persone per inottemperanza alle norme anti Covid poiché trovate fuori dal loro comune di residenza.

Fonte Metropolis