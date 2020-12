Servizio Civile: 8 volontari per Amalfi. Ecco come fare domanda. Entro l’8 febbraio 2021 è possibile candidarsi a diventare volontario del Servizio Civile presso il Comune di Amalfi: otto posizioni disponibili, da impiegare nei due seguenti progetti.

SOSTENIBILITA’ TERRITORIALE: 4 volontari assegnati

Area d’intervento: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT (EDUCAZIONE E PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE)

RISCOPRIAMO LA STORIA: 4 volontari assegnati

Area d’intervento: PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE (VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI)

La durata dei progetti è di 12 mesi, per 5 giorni settimanali.

Ente proponente: Associazione EXPOITALY

TRATTAMENTO ECONOMICO: Agli operatori volontari spetta un compenso per lo svolgimento del servizio pari a € 439,50 mensili che sarà erogato direttamente dal Dipartimento per il Servizio Civile Universale con il quale sottoscriveranno un contratto – vedere Art. 1 del bando.

ULTERIORI MISURE: il progetto prevede un periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari durante gli ultimi 3 mesi di servizio – vedere scheda elementi essenziali del progetto sul sito www.expoitaly.it e Art. 1 del bando.

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE: sono quelli previsti dall’Art. 2 del bando.

OBIETTIVI E CONTENUTI PRINCIPALI DEL PROGETTO: vedere scheda elementi essenziali del progetto sul sito www.expoitaly.it.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SELEZIONE DEI CANDIDATI: vedere Art. 4 e 5 del bando e “Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con piattaforma DOL” sui siti www.scelgoilserviziocivile.gov.it – www.expoitaly.it

La domanda di partecipazione deve essere PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE ONLINE attraverso la piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

attraverso la all’indirizzo . È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Per accedere alla compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre essere registrarsi sistema SPID “Sistema Pubblico di Identità Digitale” sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid.

occorre essere registrarsi sistema SPID “Sistema Pubblico di Identità Digitale” sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid. Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente in modalità ONLINE sulla piattaforma DOL , è fissato entro e non oltre le ore 14.00 del 08 febbraio 2021 . Oltre tale termine le domande non saranno accettate dal sistema.

sulla , è fissato . Oltre tale termine le domande non saranno accettate dal sistema. Le domande trasmesse con modalità diverse da quella ONLINE non saranno prese in considerazione.

non saranno prese in considerazione. Il giorno successivo alla presentazione, occorre conservare la ricevuta di attestazione rilasciata via e-mail dal Sistema di Protocollo del Dipartimento.

Per l’attribuzione dei punteggi si applicheranno i criteri ed i valori fissati dal sistema di reclutamento e selezione dell’Ente proponente approvato dagli organi competenti – vedere scheda elementi essenziali del progetto.

Il luogo, la data e la modalità del colloquio selettivo saranno pubblicati, entro il giorno 15 febbraio 2021, sul sito www.expoitaly.it – SENZA ULTERIORE AVVISO .

La pubblicazione del calendario dei colloqui selettivi ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e IL CANDIDATO CHE, PUR AVENDO PRESENTATO LA DOMANDA, NON SI PRESENTA AL COLLOQUIO NEI GIORNI STABILITI È ESCLUSO DALLA SELEZIONE per non aver completato la procedura.

A completamento di quanto sopra valgono le istruzioni emanate dal Dipartimento per il Servizio Civile Universale, nonché quelle di cui al bando di concorso.