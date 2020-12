Serie B. Solo la Spal mantiene ritmo Salernitana che vede anche la conferma della vittoria sul Cosenza. CLASSIFICA

Serie B. Solo la Spal mantiene ritmo Salernitana che vede anche la conferma della vittoria sul CosenzaSalernitana batte Cittadella 1-0 in una partita della 10ima giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Arechi di Salerno.

Il gol vittoria dei granata è stato realizzato dal difensore croato Bogdan al 41′ del secondo tempo su passaggio di Cicerelli. Delle Altre solo la Spal resiste

Dopo l’anticipo di ieri che ha visto il Pescara imporsi ad Ascoli, oggi pomeriggio in Serie B si sono già giocate 5 gare. Tutto facile per la Spal che, con un poker, si sbarazza del Pisa. Vittoria all’ultimo respiro per la Salernitana col Cittadella. Il Lecce si fa imporre il pari interno dal Venezia. Strizzolo, autore di due gol, trascina la Cremonese contro l’Entella ultima in classifica. Il Frosinone, sotto due gol, rimonta e ribalta il Chievo.

CREMONESE-ENTELLA 2-1: —

Allo Zini va in scena lo Strizzolo-show. L’attaccante della Cremonese mette a segno una doppietta nel primo tempo (15′ e 31′). L’Entella accorcia al 59′ grazie a una autorete di Valzania. Ma non basta. I liguri sono fermi a 5 punti e ultimi in classifica. La Cremonese con questa vittoria si allontana dalla zona calda.

FROSINONE-CHIEVO 3-2— Allo Stirpe di Frosinone, il Chievo parte a razzo. Canotto al 18′ e Margiotta al 32′ sembrano aver chiuso la gara nel primo tempo, ma non è così perché Ciano (39′) e poi un doppio Novakovich (53′ e 79′) la ribaltano. Frosinone al 3° posto a pari merito col Lecce.

LECCE-VENEZIA 2-2 — Mancosu porta in vantaggio il Lecce al 20′, il Venezia però non molla e con una doppietta di Forte (capocannoniere della cadetteria con 8 reti) si porta avanti. Ma non finisce qui. Perché Coda al 77′ riesce ad acciuffare il pari. I salentini scivolano al terzo posto in classifica, un punto in più dei veneti.

SPAL-PISA 4-0— Tutto facile per la Spal che contro il Pisa cala il poker (doppio Paloschi 14′ e 17′, Tomovic al 54′ e Di Francesco 59′) e tiene il passo della Salernitana capolista.

SALERNITANA-CITTADELLA 1-0— Impresa sfiorata del Cittadella che all’Arechi tiene inchiodata la Salernitana di Castori sullo 0-0 fino all’84’ quando Bogdan trova il gol vittoria che vale la conferma del primato in solitario.

REGGINA-BRESCIA 2-1— Succede tutto nel secondo tempo al Granillo: Crisetig su assist di Bellomo (51′) e il primo gol stagionale di German Denis (56′) portano sul doppio vantaggio i calabresi. Il Brescia prova a reagire, Ragusa (59′) imbeccato da Torregrossa riduce le distanze ma finisce così. Con questi tre punti, la Reggina di Toscano è undicesima a 10 punti e ha superato proprio i lombardi, fermi a 9.

LE ALTRE— Reggiana-Monza e Vicenza-Cosenza sono in programma domenica rispettivamente alle 15 e alle 21. Pordenone-Empoli (lunedì alle 21) completerà il quadro della 10ª giornata.