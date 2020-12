Al viandante nel deserto che domanda a che punto è la notte, la sentinella una risposta gliela dà e come. Interlocutoria ma con un bel rimpallo di responsabilità: «la notte sta per finire, ma l’alba non è ancora spuntata; tornate di nuovo perciò a domandare; non vi stancate, insistete!» (Isaia, 21)

Nella Basilica di San Michele, la preghiera riflessione di Don Pasquale Irolla, con musica il pianoforte di Raffaele Mormile , e il violino di Anna Velichko. Mercoledi 9 dicembre alle ore 20.00, trasmessa in diretta facebook.

Sentinella, Quanto resta della notte?! sono le parole più consone in questo momento di emergenza sanitari in cui non si vede la fine del tunnel.

Pandemia e tempo di Avvento, Rivolgere domande a Dio. La domanda è proprio questa quanto ancora dobbiamo aspettare? Quando finirà, potremo ritornare quelli di prima. Ci sfuggono di mano nel momenti relazionali.

Nell’aprile scorso lo stesso tema lo affrontò il vescovo Don Arturo Aiello, in una intervista televisiva