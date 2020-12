Semafori di Roberta Nasti

“Semafori” è il titolo del nuovo singolo di Roberta Nasti, cantautrice e vocal coach, che da oggi è disponibile in tutti i digital store e che anticipa l’uscita del nuovo album omonimo prevista per il 2021, progetto musicale composto da 11 brani inediti, 6 in italiano e 5 in inglese, nato due anni fa con la collaborazione del produttore Luigi Di Nunzio che ne ha curato anche gli arrangiamenti; brani scritti a quattro mani dalla stessa cantante con Antonio Brugnano, l’EP è prodotto da “Suoni del Sud (Luca Coppola) – Music in Sud“. Roberta Nasti, laureatasi a pieni voti, al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, in Musica Jazz, salita alla ribalta nazionale per la sua partecipazione alla trasmissione tv “The Voice of Italy” nel 2016, ha collaborato in veste di corista e/o voce solista con diversi artisti Eduardo De Crescenzo, Massimo Ranieri, Maurizio Vandelli, Patty Pravo, Valerio Scanu, Clementino, Emis Killa, Rino Zurzolo, Tony Esposito, Paolo Mengoli, Daniele Sepe, Federico Salvatore, Franco Del Prete & Sud Express. “E’ una vita che guardo il mondo da uno schermo/e non ce la faccio più”, Roberta Nasti volta pagina,”ho preso un treno all’alba che portava altrove, trovando lungo il viaggio parole nuove/illuminata dalla luce dei semafori mi perdo la notte… Un po’ come nella filastrocca del “Semaforo Blu”di Gianni Rodari, il lampeggiante dai tre colori è una metafora per una ripartenza nella propria vita verso una nuova direzione, con la speranza che questa volta sia quella buona; una canzone dal sound dolce, testo accattivante, brano ballabile, che è anche di buon auspicio per un 2021 con tutti i semafori verdi, anzi come auspicava Rodari, semafori azzurri, visto che dopo tanto dolore abbiamo bisogno di volare alto.

a cura di Luigi De Rosa