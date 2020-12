Scuole superiori . In Campania non apriranno a gennaio, dubbi sui trasporti da Salerno a Napoli Perplessità, molto forti, sulla possibilità di riaprire tutte le scuole a partire dal prossimo 7 gennaio sono state espresse dall’assessore regionale all’istruzione, Lucia Fortini, nel corso di una videoconferenza organizzata dall’istituto scolastico salernitano, Profagri. Le valutazioni verranno fatte solo all’inizio del prossimo anno. Dubbi espressi dai presidi delle grandi città, in particolare Salerno e Napoli. Il problema, come è stato sottolineato da più parti, è il trasporto. Parliamo della Circumvesuviana , per i licei da Meta a Sorrento, e la SITA per Amalfi, realtà che ci riguardano, in ogni caso i contagi sono stati limitati in penisola sorrentina in ambito scolastico, nulli e assenti in Costiera amalfitana , la DAD sta provocando di sastri, ma l’incapacità di gestire i trasporti possibile veicolo di contagi per il coronavirus Covid-19 è il maggior dilemma. Le scuole finora comunque si son dimostrati gli spazi più sicuri.