I numeri registrano un autentico flop per quanto concerne la ripresa della scuola dell’infanzia a Salerno: restano a casa, per assenze volontarie, nel secondo giorno di ripartenza delle lezio ni in presenza – come titola il quotidiano “Il Mattino” – 1.250 bambini. Ma ci sono anche diverse famiglie che non demordono e chiedono la riapertura almeno della scuola media: ieri sit in sul Corso Vittorio Emanuele di genitori e docenti.