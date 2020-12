Regione Campania. Tema della scuola. L’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini, spiega in diretta Facebook le motivazioni dell’ordinanza emessa ieri sera. «Due questioni hanno influito: dal 9 dicembre mancano due settimane di scuola prima delle vacanze di Natale, e da gennaio parte il piano vaccinale per il covid per il quale dobbiamo mantenere basso Rt e numero contagiati. Per questo allarghiamo solo alla seconda classe della primaria. L’orientamento iniziale – continua Fortini – era di far tornare in presenza tutta la scuola della primaria. Lo screening· ha dato buoni risultati, alla fine ci sono stati pochi positivi, ma molti genitori hanno scelto di non far fare lo screening·, quindi alla fine la decisione è stata solo per la seconda classe. A chi dice che non tuteliamo i piccoli, dico che sono coloro che hanno più difficoltà con la dad».