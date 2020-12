Scuola, il grido d’allarme per il rientro in aula il 7 gennaio

“Ci vediamo tutti in aula il 7 gennaio”: è l’invito-auspicio che, attraverso dei cartelli, hanno composto gli alunni in uno degli istituti salernitani. Hanno manifestato pacificamente insieme ai propri genitori e ai docenti – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – per tornare a scuola. Con zaini libri e quaderni si sono sistemati davanti ai plessi e hanno espresso la loro volontà di riprendere la didattica in presenza con l’inizio del nuovo anno.