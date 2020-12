Scuola, Costiera amalfitana divisa: c’è chi è rientrato e chi aspetta il 9 gennaio

Costiera amalfitana. Hanno riaperto ma a macchia di leopardo le scuole della Costiera amalfitana. Già, perché solo cinque comuni su tredici hanno deciso di non procrastinare la chiusura dei plessi scolastici attenendosi così alle disposizioni regionali contenute nella delibera numero 95 firmata dal governatore Vincenzo De Luca che da mercoledì ha autorizzato il ritorno in classe agli alunni della scuola dell’infanzia, della prima e seconda elementare.

Ma stando a quanto si apprende, si legge su un articolo del Mattino, il ritorno tra i banchi non avrebbe entusiasmato alcuni genitori che in qualche caso hanno preferito trattenere i propri. figli a casa. Soprattutto. i più piccini iscritti alle scuole materne. Comunque sia per quanto riguarda la Costiera Amalfitana, scuole aperte ad Amalfi, Maiori, Minori, Praiano e Positano dove i sindaci Daniele Milano, Antonio Capone, Andrea Reale, Giuseppe Guida e Anna Maria Caso, hanno infatti autorizzato la riapertura.

La ripresa della didattica in presenza va letta come un graduale ritorno alla normalità, nonostante le tante difficoltà soprattutto legate alle precauzioni che sono state adottate da amministrazioni comunali e dirigenti scolastici. Nei giorni scorsi, proprio in vista della riapertura delle scuole materne e delle prime classi delle elementari, la conferenza dei sindaci ha consentito agli alunni, ai familiari conviventi e al personale delle scuole di effettuare gratuitamente il tampone per lo screening epidemiologico da Covid-19 presso l’Usca a Maiori.

Pur essendo disposto su base volontaria al test si sono sottoposte centinaia di persone, considerato che era finalizzato a garantire la massima sicurezza degli ambienti scolastici e al contenimento delle occasioni di contagio. Diversa è stata invece la situazione negli altri comuni della Costiera Amalfitana. In particolare i sindaci di Tramonti, Scala, Ravello, Conca dei Marini, Atrani, Furore, Cetara e Vietri sul Mare hanno rimandato la riapertura delle scuole direttamente al 2021. Per tutti il ritorno a scuola è fissato per il 9 di gennaio.